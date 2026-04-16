İsrail\'de Tecavüz Sanığı Askerlere Dönüş İzni

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024’te Gazze’den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayına karışan yedek askerlerin orduya dönüşünü onayladı.

DAVA KAPATILDI, ASKERLERE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

Haaretz gazetesinin haberine göre Zamir, 12 Mart’ta kapatılan Sde Teiman davasında adı geçen askerlerin yedek göreve dönmesine yeşil ışık yaktı. Zamir, bu kararı Askeri Savcılık’ın davayı düşürmesinin ardından, orduda ayrıca bir soruşturma yürütülmemiş olmasına rağmen aldı.

GENELKURMAY: SORUŞTURMA SÜRECEK

İsrail Genelkurmay Başkanlığı, Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz olayına karışan İsrail ordusu 100. Birlik askerlerinin göreve dönüşünün, haklarında yürütülecek soruşturmalara engel olmayacağını ve sürecin en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askerlerin tecavüz sırasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve görüntüleri kameralardan saklamaya çalıştığı anları yayımladı. Olay sonrası askerler hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlarından soruşturma başlatıldı, 9 asker gözaltına alındı.

AŞIRI SAĞCILARDAN ÜSSE BASKIN

Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grup gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenledi. Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirdi.

DAVA 2026’DA KAPATILDI

İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran’a yönelik saldırıların gölgesinde 12 Mart 2026’da kapatıldı. Süreçte, tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi de Kasım 2025’te gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

MASKE TAKARAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞLERDİ

"Sde Teiman" hapishanesinde Filistinli bir tutukluya tecavüz eden İsrailli askerler, kimliklerinin açığa çıkması ve uluslararası mahkemelerde yargılanma korkusuyla maske takarak avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenlemişti.