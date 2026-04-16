Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Tecavüz Sanığı Askerlere Dönüş İzni

16.04.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Sde Teiman askeri üssünde Filistinli bir esire tecavüz olayına karışan askerlerin orduya geri dönüşünü onayladı. Askerlerle ilgili soruşturmalar devam ederken, olayla bağlantılı güncel gelişmeler ve toplum tepkileri dikkat çekiyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024’te Gazze’den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayına karışan yedek askerlerin orduya dönüşünü onayladı.

DAVA KAPATILDI, ASKERLERE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

Haaretz gazetesinin haberine göre Zamir, 12 Mart’ta kapatılan Sde Teiman davasında adı geçen askerlerin yedek göreve dönmesine yeşil ışık yaktı. Zamir, bu kararı Askeri Savcılık’ın davayı düşürmesinin ardından, orduda ayrıca bir soruşturma yürütülmemiş olmasına rağmen aldı.

GENELKURMAY: SORUŞTURMA SÜRECEK

İsrail Genelkurmay Başkanlığı, Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz olayına karışan İsrail ordusu 100. Birlik askerlerinin göreve dönüşünün, haklarında yürütülecek soruşturmalara engel olmayacağını ve sürecin en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askerlerin tecavüz sırasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve görüntüleri kameralardan saklamaya çalıştığı anları yayımladı. Olay sonrası askerler hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlarından soruşturma başlatıldı, 9 asker gözaltına alındı.

AŞIRI SAĞCILARDAN ÜSSE BASKIN

Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grup gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenledi. Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirdi.

DAVA 2026’DA KAPATILDI

İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran’a yönelik saldırıların gölgesinde 12 Mart 2026’da kapatıldı. Süreçte, tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi de Kasım 2025’te gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

MASKE TAKARAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞLERDİ

"Sde Teiman" hapishanesinde Filistinli bir tutukluya tecavüz eden İsrailli askerler, kimliklerinin açığa çıkması ve uluslararası mahkemelerde yargılanma korkusuyla maske takarak avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:45:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.