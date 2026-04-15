Erdoğan\'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a yöneltilen Fenerbahçe-Rizespor maçıyla ilgili soru dikkat çekti.

ESPRİLİ YANIT VERDİ

Bir muhabirin, “Cuma günü Fenerbahçe-Rize maçı var, hangisini destekleyeceksiniz?” sorusuna Erdoğan esprili bir karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen böyle oyuna gelmezdin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Erdoğan’ın bu yanıtı, basın mensupları arasında gülüşmelere neden olurken, kısa diyalog günün dikkat çeken anları arasında yer aldı.