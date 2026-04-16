Kahramanmaraş\'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından yakınlarına veriliyor. Hastane önünde toplanan aileler büyük acı yaşadı.
Yakınlarının cenazelerini teslim alan aileler gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşların baygınlık geçirdiği görüldü. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.
