Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
16.04.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Haber Videosu

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri ailelere teslim edilirken, hastane önünde acı dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.

CENAZELER TESLİM EDİLİYOR

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından yakınlarına veriliyor. Hastane önünde toplanan aileler büyük acı yaşadı.

HASTANE ÖNÜNDE BÜYÜK ACI 

Yakınlarının cenazelerini teslim alan aileler gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşların baygınlık geçirdiği görüldü. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

İşte o anlardan kareler; 

Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Yılmaz Hasan Yılmaz:
    Allah'ım Dayanma gücü versin?? Annelere, Babalara Mekanları Cennet olsun inşaallah 30 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    DEVE ÇOBANI YUSUF İZLE !!! 16 14 Yanıtla
  • ümit yıldırım ümit yıldırım:
    Rab'bim hayatını kaybeden tüm evlatlarımıza rahmetini ihsan eyle,masum evlatlarımızı cennetine kabul et acılı ailelerine sabır ihsan eyle.Kelimelerin bittiği andayız çok çok acı 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:04:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.