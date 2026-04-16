Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi - Son Dakika
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi

16.04.2026 10:29
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kullanılan 5 silahın saldırganın polis babasına ait olduğu ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıda kullanılan silahların kaynağına ve soruşturmanın detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMAYI GENİŞ EKİP YÜRÜTÜYOR

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6’sının durumu ağır olmak üzere 13 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

SİLAHLAR BABASINA AİT ÇIKTI

Olayda kullanılan 5 tabancanın, saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına kayıtlı ruhsatlı silahlar olduğu tespit edildi. Ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderilirken, baba Uğur Mersinli gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mersinli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLGİSAYARINDAN EYLEM PLANI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında saldırgana ait dijital materyaller de incelendi. Evde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede, 11 Nisan 2026 tarihli ve büyük bir eylem planına işaret eden bir belgeye ulaşıldığı açıklandı.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ

Başsavcılık, elde edilen mevcut bulgular doğrultusunda saldırının herhangi bir terör bağlantısına işaret etmediğini, olayın bireysel bir eylem olarak değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan yayın yasağına rağmen provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

DİJİTAL PLATFORMLAR DA İNCELENİYOR

Yetkililer, çocukları olumsuz eylemlere yönlendirebilecek dijital içeriklerin de soruşturma kapsamında mercek altına alındığını belirtti. Soruşturmanın çok yönlü ve derinleştirilerek sürdürüldüğü vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Bence can güvenliği için tutuklandı,anne nasıl bi ceza alacak, yardım yataklıkdan alması gerekiyor, evlatlarını toprağa veren (canı hariç) ailelere Allah'ım sabır versin inşaAllah,yattıkları yerler nurlarla dolsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
81 İlde Okul Güvenliği Artırıldı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
