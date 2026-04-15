Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu

15.04.2026 14:20
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. Vali Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğunu söylerken haberi alan öğrenci velilerinin okula akın ettiği görüldü. Bir veli yaptığı açıklamada, "Bir sürü çocuk vurulmuş, Allah'ım sen koru" diyerek feryat ettiği görüldü.

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda 4 can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"BİR SÜRÜ ÇOCUK VURULMUŞ"

Okulda öğrencisi olan bir velinin yaşadığı panik kameraya yansırken, "Bir sürü çocuk vurulmuş, Allah'ım sen koru" diyerek feryat ettiği görüldü.

SİVEREK'TE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.


    Yorumlar (1)

  • Mehmet Tasdemir Mehmet Tasdemir:
    iyice amerikaya döndük 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
