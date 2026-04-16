Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

16.04.2026 09:29
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen ve 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem planladığına dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belgeye ulaşıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTTİ

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. 5 silah 7 şarjörle okula giden Mersinli'nin saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

BABA TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı. Baba Mersinli tutuklanırken, annenin işlemleri sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

"BİREYSEL SALDIRI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTE"

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.” 

SALDIRI PLANI BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarı incelemeye alındı. Kahraramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

