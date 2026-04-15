Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği

15.04.2026 18:09
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından bu kez Gaziantep’te korku dolu anlar yaşandı. Şahinbey ilçesinde kimliği belirsiz 4 şüpheli, bir liseye gelip okul bahçesinden dışarıya çağırdıkları öğrenciye kurusıkı tabanca ile peş peşe ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

DIŞARI ÇAĞIRIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ders saatleri içerisinde 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli okul bahçesi duvarına yaklaşarak içerideki öğrencilere bazı isimler sordu. Daha sonra M.M.A. isimli öğrenciyi okul dışına çağıran şüpheliler ile öğrenci arasında tartışma çıktı. Okul dışında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu kurusıkı tabancayla M.M.A.'ya 5 el ateş etti.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ YAKALANDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden biri yakalanırken 3'ünü arama çalışmaları devam ediyor.

EMNİYET EKİPLERİ DENETİMLER ARTIRDI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep'te emniyet güçlerinin, son günlerde yaşanan benzer olaylara karşı okullarda denetimlerini artırdığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    z kuşağı / altın nesil yetişecek denilen nesil bunlar mı yoksa ? 0 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    okullar kapatılsa evden egıtıme gecılse ıyı olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:38:04. #7.13#
