ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

ABD Kongre'sine, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesini öngören bir tasarı sunuldu.

TRUMP'IN AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TASARI SUNULDU

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin; Kongre'ye, Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla, "Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu" kurmayı öngören tasarı teklifinde bulundu.

The Hill gazetesinin haberine göre; tasarı Kongre'nin talebi halinde, başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğinin tespiti için zihinsel veya fiziksel tıbbi inceleme yapılmasını içeriyor.

AKIL SAĞLIĞI YETERLİ GÖRÜLMEYEBİLİR Mİ?

Temsilciler Meclisi'nde 50 Demokrat üye tasarıya destek verirken, teklifin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de kabul edilme olasılığını düşük görülüyor.

ABD Anayasası’nda; başkanın görevini yerine getiremediğinin tespit edilmesi halinde, başkan yardımcısı ile kabinenin çoğunluğunun ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı beyanıyla bu durumun bildirilmesiyle, başkan yardımcısı görevi vekaleten devralıyor.

TRUMP KAMU GÜVENİNİ ZAYIFLATTI İDDİASI

Raskin, Trump'ın "bütün medeniyetleri yok etme tehdidi", "Kongre'nin savaş yetkilerini ihlal ederek Orta Doğu'da kaos yaratması", "Katolik Kilisesi'nin Papası'na yönelik saldırgan şekilde hakaret etmesi" ve kendisini Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa'ya benzeten görselleri internette paylaşmasının, başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan kamu güvenini zayıflattığını savundu.

Trump'ın söz konusu söylem ve eylemleri nedeniyle kamuoyunda başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan güvenin "eşi görülmemiş bir düşüş yaşadığını" belirten Raskin, Kongre'nin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesinin artık "bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini" iddia etti.

ABD'de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğa ulaşılması, suçlu bulunup görevden alınabilmesi için ise Senatoda üçte iki oy çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

TRUMP, TARTIŞMALI HZ. İSA PAYLAŞIMINI SİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerde bulunmuş, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuştu.

Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaşmıştı. Daha sonra bu paylaşım, Trump'ın sosyal medya hesabından silinmişti.