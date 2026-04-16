Türkiye'den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak
Türkiye'den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak

16.04.2026 12:38
Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dikkat çeken MSB, yeni komando tugaylarının kurulacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Yapılan açıklamada "Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelecek vizyonuna dair stratejik kararları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalardan elde edilen tecrübeler ışığında, modern harekât konseptlerine uygun yeni komando tugaylarının kurulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISI İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Tuğamiral Aktürk, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıya ilişkin başsağlığı dileklerini ileterek, "Dün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve ülkemizi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden evlatlarımız ile fedakâr öğretmenimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÇAĞRI

Milli Savunma Üniversitesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri için nitelikli personel yetiştirdiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Milli Savunma Üniversitemiz; yerli ve milli savunma sanayiimizin ileri teknoloji sistemlerini etkin şekilde kullanacak kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin lider personelini yetiştirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, bu onurlu yürüyüşe katılmak isteyen tüm gençlerimizi bünyesine davet etmektedir" dedi.

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    gecende aynı haberi verdınız sadece baslık degiştirıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
Advertisement
