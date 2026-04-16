Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16.04.2026 11:34
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılandığı dosyada ''nitelikli kasten öldürme suçuna yardım'' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılamasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti Bahtiyar hakkında 17 yıl hapis cezası verildi.

NEVZAT BAHTİYAR 4 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına geçtiğimiz hafta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmayı bugüne ertelemişti. Bugün tekrar görülen duruşmaya Nevzat Bahtiyar ile avukatları ve Güran ailesi katıldı. 

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme heyeti yeniden yargılaması yapılan Nevzat Bahtiyar'ı nitelikli kasten öldürme suçuna yardımdan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM YÖNÜNDEN BOZULMUŞTU

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kabede hacılar ne diyodu sahi yusuf tekin ???? 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
