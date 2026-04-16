Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okul saldırganı İsa Aras\'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
16.04.2026 11:59
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin polis müfettişi babası Uğur Mersinli, mahkemede verdiği ifadede "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım" dedi.

Türkiye Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede yaşanan silahlı saldırının şokunu atlatamadan, dün Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldaki katliam ile sarsıldı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, beş silah, yedi şarjörle geldiği okulda iki sınıfa girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda dokuz kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

Olayın yankıları sürerken saldırganın polis müfettişi babası Uğur Mersinli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mahkemedeki ifadesinde pazartesi günü oğluna poligonda atış yaptırdığını belirten baba, şu sözlere yer verdi: "Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır, bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp gitmiş.

SİLAHLARI NASIL ALDI? 

Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum.

"ÇOK ZEKİ BİR ÇOCUKTUR"

Oğlum İsa Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı.

"İKİ AYDIR PSİKOLOGA GİDİYORDU"

Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

"SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNARDI"

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

"SİLAHLA ATIŞ YAPTIRDIM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım."

Son Dakika Güncel Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk Ponçik Pamuk:
    iyi halt etmişsin. bıraksaydın askerde öğrenseydi . 16 yaşındaki çocuğun elinde silah değil kitap olmalı 49 1 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Bu olayda çocuktan çok baba kabahatli, bir evde 5 adet silah neden bulundurulur, 14 yaşındaki çocuğa atış niye yaptırılır. Poligondaki atış kayıt altında çıkacağı için söylemiş. Daha normal zamanlarda ne kadar atış yaptırdıysa allah bilir, nasılsa kurşunlar devlet tarafından veriliyor 0 0 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Bir emniyet mensubunun evinde (5) tabanca,(2) tüfek toplam (7) silah, (7) tane şarjör, bilmem kaçtane mermi nasıl olur, bunlara hangi akla hizmet ruhsat veriliyor,ev resmen cephane gibi olmuş.Bu kadar silahın, mermin, şarjörü bir emniyet müdürü hangi amaçla alır ve evinde bulunduruyor, bunları aldın niye kilitli bir kasada muhafaza etmez insan. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz
Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
SON DAKİKA: Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım - Son Dakika
