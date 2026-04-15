Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin'e hüzünlü veda
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

15.04.2026 17:27
Cemiyet hayatının tanınan ailelerinden Toplusoylar, 10 yaşındaki Selin Toplusoy’un vefatıyla bir kez daha büyük bir acıyla sarsıldı. Roman Tekstil’i bünyesinde barındıran Toplusoy Holding’in merhum ortağı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızı Selin, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük Selin içindüzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, acılı anne İpek kızının tabutu başında bayıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ 

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları olan Selin Toplusoy’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Küçük yaşına rağmen verdiği zorlu mücadeleye yenik düşen Selin’in vefatı, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

Turgut Toplusoy’un yeğeni, Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşi olan Selin Toplusoy için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında aile yakınları ve dostları hazır bulundu.

ACILI ANNE TABUT BAŞINDA BAYILDI 

Tören sırasında en acı anlar, anne İpek Toplusoy’un vedasıyla yaşandı. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı anne, yaşadığı büyük acıya dayanamayarak fenalaştı ve baygınlık geçirdi. 

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Toplusoy’un hali, törene katılanları derinden etkiledi.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ 

Selin Toplusoy’un cenazesinin, Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Toplusoy ailesi, daha önce de 2020 yılında Süleyman Toplusoy’u kalp krizi sonucu kaybederek büyük bir acı yaşamıştı.

İKİNCİ BÜYÜK KAYIP 

Henüz 10 yaşında hayata veda eden Selin’in kaybı, ailesi başta olmak üzere cemiyet dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Toplusoy ailesi, kısa süre içinde ikinci kez evlat acısıyla sarsılarak büyük bir yasın içine girdi.

İstanbul, Türkiye, Yaşam, Tören, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Cenaze gibi insanın hayatının en acı gününde siyah gözlük takmak nasıl akla gelir bende bunu anlamıyom 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
