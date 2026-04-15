TFF\'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
15.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yeni sezon uygulanacak yabancı kuralı ile ilgili kararını verdi. Yabancı sınırı gelecek sezonda da 12+2 olarak devam edecek. TFF, bu doğrultuda kulüpleri bilgilendirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken gelecek sezonda uygulanacak yabancı kuralının nasıl olacağı da belli oldu. 

10+4 ŞEKLİNDE UYGULANACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce bu sezon için açıklanan 12+2 olan yabancı kuralının gelecek sezon (2026/27) 10+4 şeklinde uygulanacağını bildirmişti. Bu sezon yabancı kuralındaki +2 kuralının 2003 ve sonrasındaki doğumlu oyuncular için geçerli olacağı, yeni sezondaki +4 kontenjanının ise 2004 ve sonrasında doğan futbolcular için uygulanacağı duyurulmuştu. 

YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik yapmama kararı aldığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Bu sezonki 12+2 kuralının gelecek sezon da devam edeceği ve bu kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere iletildiği ifade edildi. Daha önce çıkan haberlerde Süper Lig'den 18 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralının devam etmesi için talepte bulunduğu ifade edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:18:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.