Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

Okul saldırganı Ömer Ket\'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz
15.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Siverek'te tüfekle okulu basıp 16 kişiyi yaralayan ve ardından yaşamına son veren Ömer Ket'in ardından tehdit paylaşımları yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda, "Aslan abim senin yapamadığın şeyi biz yapacağız" ve "Kanı yerde kalmayacak, beklesinler" gibi ifadeler yer aldığı görüldü.

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı olayını konuşuyor.

Av tüfeğiyle girdiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son veren saldırgan Ömer Ket'in cenazesi dün gece toprağa verildi. Güvenlik gerekçesiyle Siverek yerine Şanlıurfa'ya götürülen cenaze, gece saatlerinde Yeni Mezarlık'ta polis eşliğinde defnedildi. Olayın ardından saldırganın ailesi de ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı.

İNTİKAM PAYLAŞIMLARINA GÖZALTI

Soruşturma devam ederken Ket'in arkadaşı olduğu belirtilen bazı şüphelilerin de paylaşımları ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda, "Aslan abim senin yapamadığın şeyi biz yapacağız." ve "Kanı yerde kalmayacak, beklesinler." gibi ifadeler yer aldığı görüldü. Bir başka paylaşımda ise okul müdürünün tehdit edildiği bir ifade yer aldı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Saldırıda 10 öğrenci, dört öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin de saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı bildirildi.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Paylaşımlarda, Ket'in "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak." ve "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Babası inşaat işçisi olan ve dokuz kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği iddia edildi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:02:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.