Okul saldırganı Ömer Ket\'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı olayını konuşuyor.

Av tüfeğiyle girdiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son veren saldırgan Ömer Ket'in cenazesi dün gece toprağa verildi. Güvenlik gerekçesiyle Siverek yerine Şanlıurfa'ya götürülen cenaze, gece saatlerinde Yeni Mezarlık'ta polis eşliğinde defnedildi. Olayın ardından saldırganın ailesi de ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı.

İNTİKAM PAYLAŞIMLARINA GÖZALTI

Soruşturma devam ederken Ket'in arkadaşı olduğu belirtilen bazı şüphelilerin de paylaşımları ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda, "Aslan abim senin yapamadığın şeyi biz yapacağız." ve "Kanı yerde kalmayacak, beklesinler." gibi ifadeler yer aldığı görüldü. Bir başka paylaşımda ise okul müdürünün tehdit edildiği bir ifade yer aldı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Saldırıda 10 öğrenci, dört öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin de saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı bildirildi.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Paylaşımlarda, Ket'in "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak." ve "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Babası inşaat işçisi olan ve dokuz kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği iddia edildi.