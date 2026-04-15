Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

15.04.2026 16:25
Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı; olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumundan benzer bir haber geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün öğrenci olduğunu açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olayın ardından adli süreç başlatılırken, soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırının büyük üzüntü yarattığı belirtildi. İlk bilgilere göre saldırının okul öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından hassasiyetle takip edildiği ve tüm müdahalelerin ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in olayın ardından yetkililerle birlikte bölgeye hareket ettiği, ayrıca konunun tüm yönleriyle incelenmesi için başmüfettişlerin görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada yaralılara acil şifa dilenirken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı mesajı paylaşıldı. Olaya ilişkin detaylı bilgilendirmenin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama; 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    derhâl istifa et hemde hemen yeter artık 119 36 Yanıtla
    Mehmet Durak Mehmet Durak:
    neden istifa ediyor mal deyneği sen istedin diye mi! 43 99
  • Oğuzhan ŞAHİN Oğuzhan ŞAHİN:
    Rabbim Tüm Çocuklardan uzak tutsun. Kalanlara sabır, Yaralılara şifalar versin. Bunlar gibi kendini kaybetmişlere de hidayet versin inşAllah. Şiddet içerikli oyunların kesinlikle engellenmesi gerekiyor. 60 1 Yanıtla
  • Kalemdar Kalemdar:
    Okullarımıza Kur'an ahlakı dersi konulsun lutfen. 7 1 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam Bi Acayip Adam:
    Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetçe öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okullar tatil etmelidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
