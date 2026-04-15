Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

15.04.2026 16:21
Samsun'un İlkadım ilçesinde evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği doğurduktan sonra öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık H.C. savunmasında, "Bebeği 5 gün boyunca banyodaki kutunun içinde sakladım. Sonra poşete koyup çöp konteynerine attım." dedi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık H.C. (42) ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Sanık H.C, savunmada, gönül ilişkisi yaşadıkları M.D'nin başka biriyle dini nikahlı olduğunu ve kendisine "Evleneceğiz" vaadinde bulunduğunu söyledi.

AYNI KİŞİDEN 2 KERE HAMİLE KALDI

Bir süre sonra hamile kaldığını, M.D'nin bebeği aldırmasını istediğini belirten H.C, "Ailemin duymasını istemediğim için bebeği özel bir hastanede aldırdık. Kendisiyle ilişkimiz devam etti ve bir kez daha hamile kaldım. Bunu anladığımda aldırmak için yasal sürenin dolduğunu öğrendim. Bebeği dünyaya getirmeye karar verdim. M.D. bebeğe dini nikahlı eşiyle bakacağını söyleyince kabul etmedim. Bebeği evin salonunda dünyaya getirdim, göbek bağını kendim kestim." dedi.

"BEBEĞİ 5 GÜN BOYUNCA BANYODAKİ KUTUDA SAKLADIM, SONRA ÇÖPE ATTIM"

Doğduğunda bebeğin canlı olmadığını öne süren H.C, şunları kaydetti:

"Çarşafa sarıp banyodaki temizlik kutusunun içine koydum. Doğumdan sonraki gün kendimi kötü hissedince hastaneye gittik. Hemşireye her şeyi anlattım ama umursamadı. Bebeği 5 gün boyunca banyodaki kutunun içinde sakladım. Sonra poşete koyup çöp konteynerine attım. 3 gün sonra tekrar fenalaştım ve yine hastaneye gittik. Orada da durumu anlattım. Doktor ve görevliler polis çağırdı. İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Sonra da olay nedeniyle tutuklandım. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman 'Dünyaya canlı çocuk geldi' demedim. Ölü olarak doğdu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İlkadım ilçesinde 16 Ekim 2025'te evinde doğum yapan H.C. fenalaşınca hastaneye başvurmuş, burada evinde doğum yaptığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince ifadesi alınmıştı. Polis, H.C'nin ölen bebeği çöp konteynerine attığını söylemesi üzerine 4 gün boyunca konteynerler ve çöp istasyonunda araştırma yapmış ancak bebek bulunamamıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.C. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
Yolun sonu geldi Mauro Icardi’yi üzecek karar Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar
Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı
İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
