Osimhen\'den büyük fedakarlık

Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, yaşadığı sakatlıkların ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor.

OSIMHEN'DEN BÜYÜK BİR ÖZVERİ

Hem kolundan hem de dizinden operasyon geçiren yıldız futbolcu, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girilirken takımını yalnız bırakmamak adına büyük bir özveri gösteriyor.

ÖZEL BANDAJ VE MASKE İLE SAHAYA ÇIKACAK

Geçtiğimiz hafta bireysel koşulara başlayan Osimhen’in, bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara dahil oldu. Ameliyat edilen kolu için sağlık heyeti tarafından özel bir koruyucu bandaj hazırlanan Nijeryalı forvet, kendisiyle özdeşleşen maskesinin yanına bu yeni aksesuarını da ekleyecek. Sahadaki görüntüsüyle bir "gladyatörü" andırması beklenen Osimhen, takımını yalnız bırakmak istememesi üzerine fiziksel zorluklara rağmen sahada olmak istiyor.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Teknik heyet, golcü oyuncuyu riske atmadan yavaş yavaş sisteme dahil etmeyi planlıyor. Hedeflenen takvimde Osimhen'in Gençlerbirliği ile oynanacak lig ve kupa maçlarının ikinci yarısında oyuna dahil olacağı, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşarak ilk 11'de forma giymesinin planlandığı aktarıldı.

SEZONA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan 27 yaşındaki forvet, çıktığı 29 resmi maçta 19 gol atıp 7 de asist yaparak skora toplamda 26 kez doğrudan katkı sağladı.