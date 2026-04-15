Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin - Son Dakika
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Sendikalardan MEB\'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
15.04.2026 15:17  Güncelleme: 15:19
Sendikalardan MEB\'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetçe öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları cuma günü dahil ivedi tatil etmelidir" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Yalçın, "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetce öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Siverek'teki okul baskının üzüntü ve şaşkınlığını üzerimizden atamadan Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırısı ile adeta yıkıldık. Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları cuma günü dahil ivedi tatil etmelidir." dedi.

OKULLARDA ARKA ARKAYA SALDIRILAR

Türkiye, iki gün üst üste yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırılar, eğitim kurumlarında güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen saldırıda, eski bir öğrencinin av tüfeğiyle okula girerek ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Saldırgan, olayın ardından yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda ise bu kez 8’inci sınıf öğrencisi silahlı saldırı düzenledi. İki sınıfa girerek ateş açan saldırgan, 4 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırganın olay sonrası intihar ettiği açıklandı.

Her iki olayın ardından da geniş çaplı soruşturmalar başlatılırken, yetkililer saldırıların tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Acilen bir çözüm bulunmalı??okulları tatil etmek çözüm mü???Okullarda Silahlı özel güvenlik yasası acilen çıkartılması gerekli??Elini kolunu sallayan, silahla av tüfeğiyle okula baskın yapamaması gerekiyor? 11 0 Yanıtla
  • Aysel YILMAZ Aysel YILMAZ:
    En azından o okullar tatil edilmeli. Cocukların, ogretmenlerin psikolojileri... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
