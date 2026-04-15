Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

15.04.2026 15:19
ABD Başkanı Trump, Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini açıklayarak, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de dünya için de yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermeyeceklerine dair anlaştılar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Çin ile yürütülen temaslara değinerek, Pekin yönetiminin İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini söyledi.

Trump, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de dünya için de yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermeyeceklerine dair anlaştılar." dedi.

"Xİ BANA KOCAMAN SARILACAK"

Fox News’e konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkilerine de değinerek, “Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Xi bana kocaman, içten bir sarılacak. Akıllıca ve çok iyi bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyizdir; herkesten çok daha iyi” ifadelerini kullandı.

"BU İŞLER BÖYLE, ÇİN ÇİN'DİR"

Trump, FBI’ın Çin kaynaklı olduğu belirtilen büyük bir siber saldırıya ilişkin soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. ABD Başkanı, “Biz onlara yapıyoruz, onlar bize. Biz de onlara yaparız. Bu işler böyle. Çin, Çin'dir” dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
