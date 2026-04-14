Trump, Meloni\'yi Sert Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik politikalar ve Hürmüz Boğazı konusundaki tutumu nedeniyle Meloni’yi eleştiren Trump, İtalya’nın uluslararası güvenlik ve enerji politikalarında yeterince sorumluluk almadığını savundu.

“İTALYA BU SÜRECE KATILMIYOR”

Trump, Meloni’nin İran’a yönelik saldırılara destek vermemesini sert sözlerle eleştirerek, İtalya’nın ABD ile yeterince iş birliği yapmadığını öne sürdü. “Onun davranışları karşısında şok oldum. Cesur biri olduğunu sanıyordum, yanılmışım” diyen Trump, İtalya’nın ABD’den fayda sağladığını ancak karşılık vermediğini iddia etti.

“İRAN İTALYA'YI HEDEF ALABİLİR"

Açıklamalarında İran tehdidine de dikkat çeken Trump, “İran fırsatını bulsa İtalya’yı iki dakikada havaya uçururdu” ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda Avrupa’nın ABD’ye destek vermediğini savunan Trump, bu durumun küresel dengeler açısından risk oluşturduğunu belirtti.

GÖÇ POLİTİKALARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Trump, İtalya’nın göç politikalarını da hedef aldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı örnek gösteren Trump, Orban’ın göç konusunda daha kararlı olduğunu savunarak, “İtalya’nın yaptığı gibi insanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi” dedi.

NATO VE PAPA'YA TEPKİ

Trump, NATO’nun İran konusunda ABD’ye destek vermediğini belirterek, “NATO kağıttan kaplandır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’yu da eleştiren Trump, Papa’nın savaş karşıtı açıklamalarını hedef aldı.