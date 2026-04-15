Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN BÜYÜK BAŞARI

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

DÜNYA 8 NUMARASINA SET DAHİ VERMEDİ

Mücadelede ağır favori gösterilen Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti. Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.