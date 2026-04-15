Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı

Yurt dışında yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheli, bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Kaçış sırasında yola fırlayan gaspçıya, o sırada seyir halinde olan bir belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan şahıs otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan gaspçıyı hastaneye kaldırdı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
