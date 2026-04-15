Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova’da bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi kalabalık tarafından darbedildi; şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova’da yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen Y.A., çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Olay, kent merkezinde paniğe neden oldu.

KALABALIK TARAFINDAN KOVALANDI

Barış Sokak’ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen bir kadın arkasından gelen kişinin kendisinin fotoğrafını çektiğini iddia ederek bağırdı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar Y.A.’yı kovalamaya başladı.

MEYDANDA DARBEDİLDİ

Şüpheli, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yakalanırken, kalabalık tarafından darbedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı Y.A.’yı gözaltına aldı. Olay sırasında Y.A.’nın telefonundaki görüntüleri silmeye çalıştığı öne sürüldü. Ancak ilk incelemelerde kadına ait herhangi bir fotoğraf bulunmadığı öğrenildi.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan Y.A., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kadının şikayetçi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin darbedildiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:22:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.