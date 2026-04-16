Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı - Son Dakika
Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı

Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı
16.04.2026 11:06
Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil: - "Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı"

Kahramanmaraş'ta dün silahlı saldırı düzenlenen okulda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, kaybettiği tek çocuğunun başarılı ve çalışkan olduğunu belirterek, "İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı." dedi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

<a class='keyword-sd' href='/baba/' title='Baba'>Baba</a>, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı

"0ĞLUM ÇOK ÇALIŞKANDI"

Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı

"ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVERDİ"

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu." Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün yapılan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı
Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Baba, okul saldırısında kaybettiği oğlunu anlattı - Son Dakika
