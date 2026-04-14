2 bin 504 yıla hapis cezası alan \'Jet Fadıl\'dan yıllar sonra ilk görüntü

14.04.2026 18:49
İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 'dolandırıcılık' suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezası alan ve kamuoyunda ''Jet Fadıl'' olarak bilinen Fadıl Akgündüz, hayatını kaybeden annesi Zekiye Akgündüz’ün Siirt’teki cenaze törenine, savcılıktan alınan izinle jandarma nezaretinde katıldı.

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı soruşturması kapsamında İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 601 kişiyi karşı ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün annesi Zekiye Akgündüz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 11 Nisan’da yaşamını yitirdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Zekiye Akgündüz’ün cenazesi, işlemlerinin ardından defin edilmek üzere memleketi Siirt'te getirildi. Fadıl Akgündüz, annesinin ölümü üzerine yapılan başvuru sonrası adli makamlardan alınan izinle, yoğun güvenlik önlemleri altında kente ulaştı.

JANDARMA NEZARETİNDE KATILDI

Doğan Mahallesi'ndeki Şeyh Musa Camii'nde düzenlenen cenazeye jandarma nezaretinde katılan Fadıl Akgündüz, annesi için kılınan cenaze namazında saf tuttu. Akgündüz, Şeyh Musa Mezarlığı’nda defnedilen annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze süresince mezarlık çevresinde jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
