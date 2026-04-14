Manisa'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Manisa'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

14.04.2026 18:54
Salihli'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki Sude Gelen kamyonetin altında kalarak öldü.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen yaşamını yitirdi. Sude'nin kullandığı motosikletin karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMYONETİN ALTINA GİRDİ 

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sude Gelen yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. idaresindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altına girdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

LİSE ÖĞRENCİSİYDİ

Hayatını kaybeden Sude Gelen’in Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Gelen’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın, motosikletin kayarak karşı şeride geçmesi ve kamyonetin altına girmesiyle meydana geldiği anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Kaza, Son Dakika

İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
Batman’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes’i farklı geçti Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek’ten net mesaj Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
Rekor artık Usain Bolt’a ait değil 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı
ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
’’Tatlı bir heyecan var’’ diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:24
Kuzey Irak’ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
