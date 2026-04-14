Manisa\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen yaşamını yitirdi. Sude'nin kullandığı motosikletin karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sude Gelen yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. idaresindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altına girdi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden Sude Gelen’in Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Gelen’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazanın, motosikletin kayarak karşı şeride geçmesi ve kamyonetin altına girmesiyle meydana geldiği anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
