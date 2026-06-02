Ekrem Teymur ve Sadullah Kısacık İstanbul Blockchain Week 2026'da: Kripto parada yatırımcılar için düzenlemeler gerekli

İstanbul Blockchain Week 2026, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla devam ederken, etkinlikte kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeler, vergilendirme çalışmaları ve Türkiye'nin küresel kripto ekosistemindeki konumu ele alındı. İlgili oturumda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ile DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık değerlendirmelerde bulundu.

"KRİPTO PİYASASINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ"

Programın açılışında konuşan Dr. Ekrem Teymur, bir yıl öncesine kadar kripto piyasasında yalnızca çerçeve düzenlemelerin konuşulduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ön lisans süreçlerinin başladığını, merkezi kayıt sistemlerinin devreye alındığını ve saklama kuruluşlarına yönelik lisans çalışmalarının sürdüğünü belirten Teymur, yapılan düzenlemelerin hem sektörü disipline etmeyi hem de yatırımcıların varlıklarını güvence altına almayı amaçladığını ifade etti. Teymur, devletin düzenleyici rolünün yanı sıra vergilendirme çalışmalarının da gündemde olduğunu belirterek, kripto piyasasına yönelik vergi düzenlemelerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması gerektiğini söyledi.

MART AYINDA MECLİS’E GELEN TORBA YASAYI HATIRLATTI

Milletvekili Sadullah Kısacık ise devletin doğal olarak ticari faaliyetlerden vergi almak istediğini ancak kripto piyasasının özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Kısacık, 5 Mart 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan torba yasa teklifinde kripto varlıklara ilişkin üç ayrı vergilendirme düzenlemesinin yer aldığını anlattı. Buna göre teklif kapsamında kripto alım satım işlemlerinden on binde üç oranında işlem vergisi alınması, elde edilen kazançlardan yüzde 10 vergi kesilmesi ve cüzdanlar arası transferlerden yine on binde üç oranında vergi alınması öngörülüyordu.

"BU DÜZENLEME GELİŞEN KRİPTO PİYASASININ ALTINA DİNAMİT KOYMAK OLUR"

Söz konusu düzenlemelere Plan ve Bütçe Komisyonu'nda karşı çıktığını belirten Kısacık, Türkiye'de kripto ekosisteminin henüz gelişme aşamasında olduğunu söyledi. Türk bankalarının yeni yeni kripto platformlarına yatırım yapmaya başladığını, yabancı borsaların da Türkiye'de faaliyet göstermek için yetki süreçlerine girdiğini vurgulayan Kısacık, bu dönemde getirilecek işlem vergilerinin yatırımcıları ve şirketleri yurt dışına yönlendireceğini ve “gelişen kripto piyasasının altına dinamit koymak" anlamına geleceğini savundu. Türkiye'deki platformların komisyon oranlarının zaten küresel rakiplerine göre yüksek olduğunu ifade eden Kısacık, buna ek olarak işlem vergisi getirilmesinin Türkiye'ye gelecek yatırımın başka ülkelere kaymasına neden olabileceğini dile getirdi.

"KAMUOYU BASKISININ ARDINDAN DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ"

Komisyonda kabul edilen teklifin daha sonra Genel Kurul gündemine geldiğini belirten Kısacık, bu süreçte kripto yatırımcıları, sektör temsilcileri ve platformların sosyal medyada yoğun bir tepki ortaya koyduğunu söyledi. Kısacık, oluşan kamuoyu baskısının ardından iktidarın vergi düzenlemelerini geri çekme kararı aldığını belirterek, bunun Türkiye'de sosyal tepkinin yasa düzenlemelerinde etkili olduğu örneklerden biri olduğunu ifade etti.

"BÜROKRASİ VERGİDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL"

Vergi düzenlemesinin geri çekilmesine rağmen konunun tamamen kapanmadığını söyleyen Kısacık, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisinin kripto işlemlerinden vergi alınması konusunda çalışmalarını sürdürdüğü izlenimini edindiğini aktardı. Özellikle on binde üçlük işlem vergisinin yeniden gündeme gelebileceğini düşündüğünü belirten Kısacık, büyük hacimli işlemler yapan yatırımcıların bu durumda farklı platformlara yönelebileceğini ifade etti. Vergi sisteminin karmaşık yapısına da dikkat çeken Kısacık, Forex piyasalarında uygulanan FIFO sistemini örnek göstererek yatırımcıların gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden dahi vergi yüküyle karşılaşabildiğini, benzer sorunların kripto piyasasında da yatırımcıyı uzaklaştırabileceğini söyledi.

"KRİPTO VARLIKLAR DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDAN FARKLI"

Dr. Ekrem Teymur ise kripto varlıkların diğer yatırım araçlarından farklı olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların saniyeler içerisinde varlıklarını başka ülkelerdeki platformlara taşıyabildiğini söyledi. Kazanç üzerinden alınacak vergilerin tartışılabileceğini ancak işlem vergisinin kripto piyasasının çalışma mantığıyla örtüşmediğini belirten Teymur, özellikle yüksek frekanslı işlem yapan sistemlerde binlerce işlem gerçekleştiğini ve her işlemden alınacak küçük vergilerin dahi yatırımcı açısından büyük maliyet oluşturacağını ifade etti. Teymur, bazı bürokratların kripto işlemlerini gayrimenkul veya otomobil alım satımı gibi değerlendirdiğini ancak kripto piyasasının çok daha farklı dinamiklere sahip olduğunu söyledi.

"VERGİ POLİTİKASI ULUSLARARASI UYGULAMALARLA UYUMLU OLMALI"

Kısacık da kripto piyasasına yönelik düzenlemelerin diğer ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu olması gerektiğini belirtti. Kripto varlıkların merkeziyetsiz yapısı nedeniyle devletlerin geleneksel vergi anlayışıyla hareket etmesinin zor olduğunu ifade eden Kısacık, sınırların kolay çizilemediği bir alanda aşırı vergi yükünün yatırımcıları sistem dışına itebileceğini söyledi. Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi hedefi doğrultusunda hareket ettiğini hatırlatan Kısacık, kripto piyasasına yalnızca vergi perspektifiyle yaklaşmanın doğru olmayacağını, asıl hedefin sektörün büyümesini sağlayacak iklimi oluşturmak olması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

Panelde Türkiye'nin bölgesel ve küresel kripto merkezi olma potansiyeli de değerlendirildi. Teymur, Körfez ülkelerindeki sermaye hareketliliğine dikkat çekerek, kripto yatırımlarının Türkiye'ye çekilebilmesi için güçlü bir hukuki altyapı oluşturulması gerektiğini söyledi. Düzenlemelerin ne çok gevşek ne de aşırı katı olması gerektiğini belirten Teymur, yatırımcı güveni ile piyasa özgürlüğü arasında denge kurulmasının önemine işaret etti.

"YAPAY ZEKA VE KRİPTO TÜRKİYE'NİN KAÇIRMAMASI GEREKEN İKİ ALAN"

Sadullah Kısacık ise Türkiye'nin geçmişte sanayi devrimi ve dijital dönüşüm gibi önemli fırsatları kaçırdığını ifade ederek, bugün ülkenin önünde iki büyük fırsat bulunduğunu söyledi. Bu alanların yapay zeka ve kripto teknolojileri olduğunu vurgulayan Kısacık, Türkiye'nin tüm enerjisini ve düzenleme kapasitesini bu alanlara yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Kripto alanında uluslararası yatırımcıları çekebilecek bir vizyon ve yol haritasının açıklanması gerektiğini belirten Kısacık, belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının yatırımcı güveni açısından kritik olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ AVANTAJLARI VAR"

Teymur, Türkiye'nin gelişmiş e-Devlet altyapısı, güçlü bankacılık sistemi ve teknolojiye açık yatırımcı profili sayesinde kripto ekosisteminde önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti. Türk yatırımcıların yeni teknolojilere ve finansal yeniliklere hızlı adapte olduğunu ifade eden Teymur, Türkiye'nin halihazırda dünyanın en büyük kripto pazarlarından biri konumunda bulunduğunu söyledi.

"TL İLE KRİPTO ALIMI TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ AVANTAJ"

Kısacık da Türk platformlarında kripto varlıkların doğrudan Türk lirasıyla alınabilmesinin önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Yatırımcıların yabancı platformlara yönelmesi halinde önce Türk lirasını dolara çevirmek zorunda kalacağını belirten Kısacık, mevcut sistemin döviz talebini azaltıcı bir etki oluşturduğunu ifade etti. Vergi baskısının yatırımcıları yurt dışına yönlendirmesi halinde hem yatırımın hem de dövizin Türkiye dışına çıkabileceğini kaydeden Kısacık, bu nedenle yerli platformların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞLERİNİ MECLİS'E İLETMELİ"

Programın sonunda kripto ekosisteminin daha organize hareket etmesinin önemine değinen Kısacık, yatırımcılar ve sektör paydaşlarının görüşlerini milletvekilleriyle paylaşmaları çağrısında bulundu. Kripto topluluğunun sosyal medya üzerinden güçlü bir dayanışma sergileyebildiğini belirten Kısacık, mart ayında vergi düzenlemesinin geri çekilmesinde bu ortak tepkinin önemli rol oynadığını söyledi. Sektör temsilcilerinin deneyim ve önerilerinin düzenleme süreçlerine katkı sağlayacağını ifade eden Kısacık, kripto piyasasına ilişkin yeni düzenlemelerin yeniden gündeme gelebileceğini ve bu süreçte sektörün görüşlerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.