Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı

Haberin Videosunu İzleyin
15.04.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek, "Göreve geldiğimde yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda karalılığımı vurguladım. Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Başsavcılığımız bunlarla ilgili soruşturma yürütüyorlar" dedi.

"12. YARGI PAKETİ'NDE EN İNCE AYRINTISINA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

Yargı reformlarına da değinen Bakan Gürlek, "12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" ifadelerine yer verdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "Sizin talimatınızla mı yeniden açıldı?" sorularını da yanıtlayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş ve vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Yoğun şüpheler var, başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, gerekli işlem yapıldı. Bir kız çocuğunun öldürüp öldürülmediği belli değil. Bu kamu vicdanını yaralayan bir davranış. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Gözaltı süreci işliyor. Şahısların mesleği, rütbesi, görevi hiç önemli değil. Savcılarımız bunlara bakmaz."

ERDOĞAN: YUVALARI DAĞITAN BAĞIMLILIK İLLETİYLE MÜCADELEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Yuvaları dağıtan, ocakları söndüren, hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz" mesajı vermişti.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Saraç Hüseyin Saraç:
    Önce vergisini aldıkları kumar başla sın lar kapatmaya 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 13:08:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.