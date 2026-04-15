Kahramanmaraş\'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırı sonrası yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ünlüer, hayatını kaybedenlerden 1'inin öğretmen, 3'ünün ise öğrenci olduğunu belirtti.

BAKAN TEKİN BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

