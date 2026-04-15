Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

15.04.2026 14:04
Kahramanmaraş’ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi. Çocukların teneffüste olduğu sırada yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırı sonrası yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ünlüer, hayatını kaybedenlerden 1'inin öğretmen, 3'ünün ise öğrenci olduğunu belirtti. 

BAKAN TEKİN BÖLGEYE GİDİYOR 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. 

Olay yerinden ilk kareler; 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • aykut koçak aykut koçak:
    çok tutulunca devamını çektiler sanırım :) 11 107 Yanıtla
    Süleyman Yalçın Süleyman Yalçın:
    Sen nasil bir mahlukatsin 47 0
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yazık bu cennet vatana ne hale geldik 54 1 Yanıtla
  • Alev Ozer Alev Ozer:
    Aklı başında olmayan biri daha 21 1 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi Ahmet usta halı tamircisi:
    Mafya dizilerinin ürünü 18 0 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    rtük bir an önce mafya çete silah dizilerini kaldır 2 0 Yanıtla
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim
Dünya futbolunda devrim gibi öneri Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika
IMF’nin Türkiye ile ilgili son raporu can sıkıcı IMF'nin Türkiye ile ilgili son raporu can sıkıcı
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe’ye dikti Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti
ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı’ndan 4 gemi geçiş yaptı ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
13:37
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
