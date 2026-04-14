Lufthansa'da Grevler Hava Ulaşımını Felç Etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da, pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu'nun (UFO) ardı ardına aldığı grev kararları hava ulaşımını felç etmeye devam ediyor.

Şirketin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen iş bırakma eylemleri, son on yılın en uzun süreli iş uyuşmazlığı olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü pilotların başlattığı ve bugün de devam eden grev, Lufthansa, Lufthansa Cargo ve CityLine operasyonlarını etkilemeyi sürdürüyor. Kriz, UFO sendikasının 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan 48 saatlik yeni grev ilanıyla daha da derinleşti.

Çarşamba günü TSİ 01.00'de başlayacak kabin grevi, özellikle Frankfurt ve Münih kalkışlı seferleri hedef alıyor.

Grev süreci, Lufthansa'nın resmi 100. yıl töreniyle aynı zamana denk getirildi. UFO sendikası, Başbakan Friedrich Merz'in de katılımının beklendiği tören sırasında Frankfurt'taki şirket genel merkezi önünde büyük bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

Pilot sendikası VC de üyelerine bu protestoya destek verme çağrısında bulunarak yönetim üzerindeki baskıyı artırdı.

Müzakereler çıkmazda

Sendikalar, iki yıldır belirsizliğini koruyan çalışma koşulları, emeklilik hakları ve ücret artışı konularında somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Yaklaşık 5 bin pilotu temsil eden VC sendikası, işveren katkı paylarının artırılmasını talep ediyor. Sendika, yüksek enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunarak, yönetimin "uzlaşmaz" tavrının grevi kaçınılmaz kıldığını ifade etti.

UFO sendikası da yaklaşık 19 bin kabin görevlisi için maaş artışı, vardiya planlamasında öngörülebilirlik ve CityLine personelinin tazminat haklarında iyileştirme talep ediyor.

UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, yönetimin "çalışanların sırtından" kutlama yaptığını savunurken; Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann, taleplerin şirketin rekabet gücünü ve geleceğini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Grevlerin bilançosu ağırlaşıyor

Lufthansa pilotlarının bu yıl içindeki üçüncü büyük iş bırakma eylemi olan mevcut grev, hava yolu üzerindeki mali baskıyı artırıyor. Geçen hafta kabin görevlilerinin gerçekleştirdiği eylemlerin ardından pilotların da sürece dahil olmasıyla şirketin ana hatlarındaki uçuş trafiği durma noktasına geldi.

Almanya'nın en büyük havacılık merkezlerinden Frankfurt Havalimanı'nda dün iptal edilen 570 iniş-kalkışın büyük çoğunluğunu Lufthansa uçuşları oluşturdu. Sadece bu merkezde 50 binden fazla yolcu iptal ve yeniden rezervasyon süreçlerinden etkilendi.

Almanya'nın en büyük ikinci havalimanı olan Münih Havalimanı'nda ise çoğunluğu Lufthansa'ya ait yaklaşık 720 uçuş iptal edildi.

Ana merkezler Frankfurt ve Münih'te bugün de yapılması planlanan yüzlerce kalkış- iniş iptal edildi.

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport, gün boyu ciddi gecikme ve iptallerin süreceği konusunda yolcuları uyardı.