Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

15.04.2026 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin seçim tarihiyle ilgili sorusuna net bir yanıt verdi. Basın mensubunun yönelttiği "Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız yoksa sizin aday olabileceğiniz bir tarihi mi?" sorusuna Erdoğan "Aynen öyle zamanında" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebi Ankara kulislerini hareketlendirirken, siyasi parti ziyaretlerinin devam ettiği süreçte bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir soru yöneltildi. 

GAZETECİDEN SEÇİM TARİHİ SORUSU

Bir gazeteci, “ Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028’i mi anlamalıyız yoksa sizin aday olabileceğiniz bir tarihi mi?” ifadelerini kullandı.

"AYNEN ÖYLE ZAMANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya kısa ve net bir yanıt vererek, “Aynen öyle zamanında” dedi.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Erdoğan’ın bu açıklaması, seçimlerin erkene alınabileceğine yönelik iddialar ve siyasi tartışmaların ardından geldi. Cumhurbaşkanının “zamanında” vurgusu, seçimlerin mevcut takvime göre yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Devlet Bahçeli, Ömer Çelik, Seçim

