Saat verildi! Babül Mendeb Boğazı’nda askeri gerilim iddiası

Yemen ile Cibuti arasında yer alan ve küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olan Babül Mendeb Boğazı için yeni bir askeri gerilim iddiası gündeme geldi. Bölgeden gelen son açıklamalar ve dış basında yer alan analizler, öğle saatlerinden itibaren risk seviyesinin ciddi şekilde artabileceğine işaret ediyor.

Fars Haber Ajansı’nın ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne bağlı unsurların boğazdan geçen tüm ticari ve askeri gemilere dikkat çeken bir uyarı yaptığı aktarıldı. Mesajda, “Bugün öğle itibarıyla Babül Mendeb’ten geçmek isteyen herkes, her zamankinden daha fazla altı yönüne dikkat etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

STRATEJİK BOĞAZDA YÜKSEK ALARM

Babül Mendeb, Kızıldeniz’i Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan kritik bir deniz hattı olarak öne çıkıyor. Bu geçiş noktası, Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin önemli bir bölümünü taşıyor.

Uzmanlara göre bu boğaz üzerinden günlük yaklaşık 5-6 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyor ve herhangi bir aksama küresel enerji piyasalarında doğrudan dalgalanmalara yol açabiliyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ YANSIMALARI

Son haftalarda ABD ile İran arasında artan gerilim, sadece Hürmüz Boğazı’nı değil Babül Mendeb’i de doğrudan etkileyen bir güvenlik riski haline getirdi. İranlı yetkililer, olası bir askeri senaryoda Babül Mendeb’in de Hürmüz gibi kapatılabileceğini açıkça dile getirdi.

Bu açıklamalar, bölgedeki deniz yollarının artık sadece ticari değil, aynı zamanda askeri bir mücadele alanına dönüştüğünü gösteriyor.

“ÇİFTE BOĞAZ KRİZİ” SENARYOSU

Uluslararası analizlerde en çok dikkat çekilen senaryolardan biri ise Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarının aynı anda risk altına girmesi. Böyle bir durumda küresel petrol arzının ciddi şekilde sekteye uğrayabileceği ve fiyatların hızla yükselebileceği belirtiliyor.

Ayrıca deniz taşımacılığının aksaması halinde tankerlerin Afrika’nın güneyinden dolaşmak zorunda kalacağı, bunun da lojistik maliyetleri katlayacağı ifade ediliyor.

DENİZ TRAFİĞİNE AÇIK MESAJ

Kudüs Gücü’ne atfedilen son uyarı, doğrudan bir saldırı tehdidi içermese de bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ve olası bir operasyon ihtimaline işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür mesajların genellikle “önleyici caydırıcılık” amacı taşıdığını ancak aynı zamanda sahada bir gelişmenin habercisi olabileceğini belirtiyor.

KÜRESEL TİCARET İÇİN KRİTİK SAATLER

Babül Mendeb’de yaşanabilecek herhangi bir askeri hareketlilik, sadece bölge ülkelerini değil Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir ekonomik hattı etkileyebilir.

Bugün öğle saatleri sonrası için yapılan bu dikkat çekici uyarı, uluslararası denizcilik ve enerji piyasalarının gözünü yeniden bu kritik boğaza çevirmiş durumda.