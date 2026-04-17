Türkiye’den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti

17.04.2026 07:24
Türkiye, Avustralya vatandaşlarına yönelik önemli bir vize kolaylığı kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, umuma mahsus pasaport sahibi Avustralya vatandaşları turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerde vizeden muaf olacak. Yeni uygulamayla birlikte, her 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye’de kalabilecekler.

Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye turistik seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, iki ülke arasındaki seyahat trafiğini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak.

180 GÜNDE 90 GÜN KALABİLECEKLER

Karar kapsamında Avustralya vatandaşları, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’de ikamet edebilecek. Aynı muafiyet, Türkiye üzerinden yapılacak transit geçişleri de kapsayacak.

Bu düzenleme ile birlikte Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye giriş süreçlerinin hızlanması ve bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI, YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında alındı.

Yetkililer, kararın özellikle turizm sektörüne olumlu katkı sağlamasını ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine destek olmasını bekliyor.

Türkiye’nin son dönemde farklı ülkelerle vize kolaylığı ve muafiyet adımları attığına dikkat çekilirken, Avustralya için alınan bu kararın da karşılıklı seyahatleri artırması öngörülüyor.

