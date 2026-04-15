Eskişehir\'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine Emek Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan ve bir sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
