Dnipro'da Rus Füze Saldırısı: 5 Ölü, 25 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir benzin istasyonunun hedef alındığı kaydedilerek, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 25 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?