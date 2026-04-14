Fenerbahçe\'de kırmızı alarm

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar için adeta ''kırmızı alarm'' verildi. Sarı-lacivertliler, sakatlığı tam anlamıyla düzelmeyen Slovak stoper için özel bir program hazırladı.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe’de, gözler savunmanın kilit ismi Milan Skriniar’a çevrildi. 

SKRINIAR İÇİN KIRMIZI ALARM

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynanan müsabaka artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıya devam edemeyen tecrübeli oyuncu için kulüpte "kırmızı alarm" verildi.

SAĞLIK HEYETİNDEN YOĞUN MESAİ

Adductor kasındaki (kasık bölgesi) yırtık nedeniyle bir süredir problem yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, milli ara boyunca ülkesinde olmasına rağmen riske edilmemiş ve sahaya çıkmamıştı. Sarı-lacivertli ekibin sağlık heyeti, oyuncunun cuma günü Kadıköy’de oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımdaki yerini alabilmesi için adeta zamanla yarışıyor.

"SEZON SONUNA KADAR SAHADAYIM"

Gelen bilgilere göre Skriniar, teknik direktörüyle yaptığı görüşmede takımı bu kritik süreçte yalnız bırakmak istemediğini dile getirdi. Slovak oyuncunun, "Şampiyonluk yolunda her maç final. Ne kadar ağrım olursa olsun, sahada olup takıma yardım etmek istiyorum" dediği öğrenildi.

SKRINIAR İÇİN ÖZEL PROGRAM

Yıldız oyuncunun maç gününe kadar devam edecek bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi. Skriniar'ın fedakarlık yaparak sezonu bu şekilde tamamlamayı planladığı, kapsamlı operasyon veya tedavinin ise sezon biter bitmez gerçekleştirileceği kaydedildi.

MAÇ GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe teknik heyeti, son antrenmanlardaki performansına göre Skriniar hakkındaki nihai kararını maç sabahı verecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:07:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.