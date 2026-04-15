Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

15.04.2026 17:40
Bundesliga ekibi Heidenheim forması giyen Türkiye A Milli Takım oyuncularından Eren Dinkçi’nin kız arkadaşı Cinja’ya lösemi teşhisi konulmasının ardından anlamlı bir dayanışma kampanyası başlatıldı. Heidenheim ve Freiburg kulüpleri, Alman Kemik İliği Donör Merkezi ile birlikte iki büyük bağışçı kayıt etkinliği düzenleme kararı aldı. 19 Nisan’da Freiburg deplasmanında Europa-Park Stadyumu çevresinde, 25 Nisan’da ise Voith-Arena çevresinde kurulacak stantlarda taraftarlar kayıt yapabilecek.

İKİ KULÜP TEK YÜREK

Heidenheim ve Freiburg kulüpleri anlamlı bir iş birliğine imza attı. Alman Kemik İliği Donör Merkezi (DKMS) ile el ele veren kulüpler, "Cinja ve Diğerleri İçin" sloganıyla iki büyük bağışçı kayıt etkinliği düzenleme kararı aldı. 

BAĞIŞÇI OLABİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Bu doğrultuda taraftarların ve duyarlı vatandaşların kolayca donör kaydı yaptırabilmesi için stadyum çevrelerinde özel alanlar oluşturulacağı, bunların ilkinin 19 Nisan'da Freiburg deplasmanındaki Europa-Park Stadyumu çevresinde, 25 Nisan'da da Heidenheim’ın ev sahipliğinde Voith-Arena çevresinde düzenleneceği belirtildi. Taraftarlar böylece kemik iliği bağışçısı olmak için başvuruda bulunabilecek. Kampanya, sadece Cinja için değil, uygun donör bekleyen binlerce lösemi hastası için de bir umut ışığı olmayı hedefliyor.

