Kahramanmaraş\'ta eğitime 2 gün ara verildi

Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, kentte derin bir üzüntü ve tedirginliğe neden oldu. Yaşanan trajedinin ardından yetkililer, hem güvenlik risklerini en aza indirmek hem de öğrencilerin psikolojik olarak korunmasını sağlamak amacıyla il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Alınan karar kapsamında, kentteki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında derslere geçici olarak ara verildiği bildirildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, sürecin hassasiyetle yürütüleceğini vurgulayarak, gelişmelere ilişkin yeni bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu, emniyet mensubu babasının silahlarıyla okula geldiği öğrenildi. Saldırgan olay yerinde ölü ele geçirildi.