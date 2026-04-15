Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma\'dan ilginç tercih

Manchester City’nin başarılı eldiveni Gianluigi Donnarumma, saha içindeki kurtarışları kadar saha dışındaki tercihleriyle de gündemden düşmüyor. İtalyan file bekçisi, son olarak ayağına yaptırdığı Batman dövmesiyle sosyal medyayı salladı.

AYAĞINA BATMAN DÖVMESİ YAPTIRDI

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Donnarumma, çizgi roman dünyasının ikonik karakteri Batman’e olan hayranlığını kalıcı bir sanat eserine dönüştürdü. Detaylı işçiliği ve estetik görünümüyle dikkat çeken dövme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

KORUYUCU VE YENİLMEZ DURUŞUYLA ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ

Özellikle Manchester City taraftarları, bu yeni dövmeyi kalecilerinin kaledeki "koruyucu" ve "yenilmez" duruşuyla özdeşleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Kalede bir süper kahramanımız olduğu tescillendi!", "Batman şehri, Donnarumma kaleyi koruyor." gibi ifadeler kullanıldı.