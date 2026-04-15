Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı

15.04.2026 18:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, olayların tüm yönleriyle aydınlatılmadan yapılacak siyasi değerlendirmelerin hakikatin üzerini örtebileceğini belirterek, “Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, olayların yalnızca anlık gelişmeler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Saldırıların arka planında yer alan sosyal, psikolojik ve dijital etkenlere dikkat çeken Bahçeli, sürecin tüm boyutlarıyla ortaya konulmadan yapılacak siyasi yorumların gerçeği gölgeleyebileceğini belirterek, sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu. Bahçeli, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir" dedi.

"TÜM SEBEPLER VE SONUÇLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI ZARURİ"  

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, dün Şanlıurfa'da, bugünse Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirtti. Bahçeli, "Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir. Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığı, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir" ifadelerine yer verdi.

“GERÇEK İLE SANAL ARASINDAKİ SINIR BULANIKLAŞIYOR”

Çocuk ve gençlerin yapay bir iklim içerisinde büyüdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir. Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Sanal alemde kolaylıkla değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden kurgulanabilen hayatların, gerçek dünyada da aynı şekilde yönlendirilebileceği yönünde tehlikeli bir vehim oluşmaktadır. Bilhassa ergenlik çağındaki bireylerin, bu sanal akışın etkisiyle gerçekliği basitleştirme, sonuçları hafife alma ve anlık tepkilerle hareket etme eğilimleri artmaktadır. Bu durum, kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırlamaktadır" dedi.

“SORUN KÜRESEL BOYUT KAZANDI"

Bahçeli, meselenin küresel boyuna dikkat çekerek, "Nitekim benzer hadiselerin farklı toplumlarda da yaşandığı gerçeği, meselenin küresel bir tehdit boyutu kazandığını açıkça göstermektedir. Unutulmamalıdır ki insan, biyolojik varlığının yanı sıra, kültürel ve milli değerlerle yoğrulan bir şahsiyettir. Dijitalleşme bu değerleri aşındırdığında, toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır. Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır. Böylesi vahim ve hassas hadiselerde, yetkili makamların görevlerini hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan, sükunet ve devlet ciddiyeti içinde yürütmesi hayati önemdedir" açıklamasında bulundu.

“SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN YORUM YAPILMAMALI"

Olaylara ilişkin siyasi yorumlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler, ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir." ifadelerini kullandı.  

BAŞSAĞLIĞI VE TAZİYE MESAJI 

Bahçeli, Kahramanmaraş’taki saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmen için Allah’tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilerken, yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu ve "Bu alçak saldırıda Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakar öğretmen kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her iki menfur saldırıda yaralanan evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

