Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısının Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen öğrenci ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan bir öğretmen, öğrencinin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ