Richarlison\'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham formasını giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison, geçmiş dönemiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DEPRESYONA GİRDİĞİNİ AÇIKLADI

28 yaşındaki golcü oyuncu Richarlison, 2022 Dünya Kupası'nın ardından depresyona girdiğini söyleyerek dikkat çeken bir itiraflarda bulundu.

''ARABAYI DUVARA VURUP ÖLMEK İSTEDİM''

Kötü günler geçirdiğini açıklayan Richarlison, bir defasında ölmeyi dahi düşündüğünü ifade ederek, "Bir keresinde araba sürerken bir duvara vurup ölmeyi dahi düşündüm. Bugün bunu düşündüğümde, bunun ne kadar anlamsız olduğunu anlıyorum." dedi.

''HER TÜRLÜ TALİHSİZLİĞİ YAŞADIM''

Sözlerine devam eden Richarlison, "Başıma gelebilecek her türlü talihsizliği yaşadım: Turnuvadan elenmek, menajerimin ihaneti, ailevi sorunlar, sağlık sorunları... Bir buçuk yıl boyunca neredeyse her gün hayatın darbeleriyle karşı karşıya kaldım. İlk kez bu kadar çok sorunla başa çıkmak zorunda kaldım. Bu kaosun ortasında, işlerimi ve mal varlığımı düzene sokmama yardım eden dürüst bir avukatla tanıştım. Bir psikologla çalıştım ve en önemlisi, eşimle tanıştım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Richarlison, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.