Onları evlerinde yenmek imkansızdı, şimdi 2 aydır kazanamıyorlar - Son Dakika
15.04.2026 20:37
Göztepe, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı son 5 maçta galip gelemedi ve 2 aydır taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de düşüş sürüyor. Sezona etkileyici bir başlangıç yaparak hem aldığı sonuçlar hem de sergilediği futbolla dikkat çeken İzmir temsilcisi, son haftalarda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Bu süreçte üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılar, sezon başında hedeflediği Avrupa potasından uzaklaşarak puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.

GÖZTEPE EVİNDE 2 AYDIR KAZANAMIYOR

Göz-Göz, iki hafta önce deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verse de iç sahadaki kötü gidişatını durduramadı. Son olarak Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, taraftarı önünde yine 3 puana ulaşamadı. Bu sonuçla birlikte iç sahadaki kazanamama serisini 5 maça çıkaran Göztepe, 2 aydır evinde galibiyet sevinci yaşayamadı. Son 5 iç saha maçında bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar; Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında aldı.

6 GOL ATTI, 8 GOL YEDİ

İç sahadaki düşüşün başladığı Kayserispor ve Eyüpspor karşılaşmalarında golsüz berabere kalarak kalesini gole kapatan Göztepe, ardından evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste üç maçtan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu serinin ardından iç sahadaki ilk yenilgisini Galatasaray’a 3-1’lik skorla aldı. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürürken, bu süreçte 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

İÇ SAHADA 2 MAÇ VAR

Göztepe, sezonun kalan bölümünde evinde 2 maça çıkacak. İzmir temsilcisi, 25 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor’u ağırlayacak, son iç saha karşılaşmasında ise Gaziantep FK’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, özellikle bu iki mücadeleyi kazanarak hem Avrupa hedefi yolunda hata yapmak istemiyor hem de sezonun son bölümünde taraftarını sevindirip iç sahadaki kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor.

