Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu - Son Dakika
Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu

Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu
15.04.2026 20:37
Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu
İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında limana yanaşmak üzere seyreden Bahama bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında limana yaklaşan Bahama bayraklı dev yük gemisi karaya oturdu. Olay bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Aliağa Limanı’na seyir halindeki gemi henüz bilinmeyen bir nedenle manevra sırasında kontrolünü kaybederek sığ alana oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve liman ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE BAŞLATILDI 

Yetkililer, geminin bulunduğu noktadan çıkarılması için römorkörler eşliğinde kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İNCELEME SÜRÜYOR 

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından kontrol ediliyor.

Son Dakika Türkiye Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu - Son Dakika

İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA: Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu - Son Dakika
