Ayla Öğretmen\'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

16.04.2026 12:45
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öğrencilerini korumak için siper olduğu öğrenilen Kara’nın cenazesinde eşi Ramazan Kara tabut başında gözyaşı dökerken sonrasında fenalaşarak sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Tabut başında dua eden aile fertlerinin acısı törene yansırken, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde acılı eşinin fenalaşması yürekleri dağladı.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda öğrencilerine siper olup 3 kurşunla hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ayla Kara’nın cenazesi, morgdan alınarak Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’ne getirildi. 

Cenaze, Tekir Mahallesi Çarşı Camii’ne getirilerek musalla taşına konuldu. Öğretmenin eşi Ramazan Kara ile oğulları Furkan ve Ertuğrul, tabut başında gözyaşı dökerek dua etti.

EŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Cenaze töreni sırasında camiye gelen eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Ayla Kara’nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kara’nın oğullarından Furkan’ın avukat, Ertuğrul’un öğrenci olduğu, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün meydana gelen saldırıda Ayla Kara’nın yanı sıra 10 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M. tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kenti karıştıran iddia Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
