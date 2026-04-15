Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5. sınıf öğrencisi çocuk, yaşadıklarını anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5. sınıf öğrencisi çocuk, yaşadıklarını anlattı

15.04.2026 19:49
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., hastanede kendisini ziyaret eden bakanlara o anları anlattı. Saldırganın üst üste iki sınıfa girdiğini belirten küçük çocuk, arkadaşlarının vurulduğunu görünce büyük bir panik yaşadıklarını ifade etti. "Can havliyle pencereden atladım" diyen F.İ.Ç., kendisini aşağıda öğretmenlerinin tuttuğunu ancak düşme etkisiyle bacağının kırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı okul saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALDILAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

"CAN HAVLİYLE PENCEREDEN ATLADIM"

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

F.İ.Ç., "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

