Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

15.04.2026 11:20
2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma, 6 yıl sonra raftan indirilmesi sonrası cinayet şüphesi giderek artıyor. Dosyada “üst düzey kamu görevlisi” olarak kodlanan ismi Doku ailesinin avukatı Ali Çimen açıkladı. Çimen, "Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel'dir." dedi.

Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamamasına ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz günlerde 13 kişi gözaltına alındı. Ailenin avukatı daha önce yaptığı açıklamada, dosyada “üst düzey kamu görevlisi” olarak kodladıkları kişiye ilişkin bazı delilleri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurmuştu.

Beklenen açıklama avukat Ali Çimen’den geldi. Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kişinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir gün önce yaptığı değerlendirmede, “Bu işin ucu nereye giderse gitsin, sorumlular ortaya çıkarılacak” açıklamasında bulunmuştu. Avukatın açıklamasıyla birlikte soruşturma dosyası kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline geldi.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın cep telefonu, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal vermişti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

14'ÜNCÜ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den beri ABD’de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye’ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD’ye gittiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu. Şüpheli Umut Altaş’ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

MEZARLIK YANINDAKİ ALANDA KAZI YAPILMIŞ

Gülistan Doku 5 Ocak 2020 günü kaybolmuştu. Arama çalışmaları günler sürmüş, ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Soruşturmada dün geceden bu yana birçok yeni gelişme yaşanırken dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi.

Raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık iki saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu boşluğun ise yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.

Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor.

Ayrıca organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında...

Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileriyle bazı kamu görevlilerinin şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

AVUKATA İSİMSİZ NOT BIRAKILMIŞTI

Dosyada dikkat çeken noktalardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not. Bu notta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı geçiyor.

Not ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerde, Sonel'in olay günü araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.

