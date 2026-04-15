İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un 3 gün boyunca Sahra Çölü’nden gelen toz taşınımının etkisi altında kalacağı bildirildi. Uzmanlar, tozun hava kalitesini düşürerek özellikle astım ve KOAH hastaları için risk oluşturabileceğini belirtti. Cuma gününden sonra etkisini kaybetmesi beklenen çöl tozunun araçlar ve yüzeylerde birikebileceği ifade edildi. Tozların aynı zamanda bitkiler için doğal gübre etkisi oluşturduğu da vurgulandı.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'un bugünden itibaren 3 gün boyunca Sahra Çölü'nden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, Sahra Çölü ve zaman zaman Arap Yarımadası'ndan atmosfere karışan tozların, hava akımlarıyla binlerce kilometre taşınabildiğini söyledi.

TOZ BULUTLARI TÜRKİYE’YE NASIL ULAŞIYOR?

Bu durumun doğal bir meteorolojik süreç olduğunu belirten Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozların rüzgarlarla Türkiye ve Avrupa'ya kadar ulaşabildiğini kaydetti.

Yüksek basınç sistemleri ve kuvvetli rüzgar akımlarının etkisiyle taşınan çöl tozlarının atmosferde farklı seviyelerde bulunabildiğini aktaran Toros, "Bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilir. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olması bu etkinin göstergesidir." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Toros, Türkiye'ye Sahra Çölü üzerinden çöl tozunun giriş yaptığını anlatarak, "İstanbul bugünden itibaren 3 gün boyunca çöl tozunun etkisi altına girecek. Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir." diye konuştu.

TOZ TAŞINIMIYLA GELEN MİNERALLER BİTKİLER İÇİN DOĞAL GÜBRE

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Sahra kaynaklı toz taşınımının cuma gününden sonra Marmara Bölgesi'nden uzaklaşarak Türkiye geneline yayılacağını söyledi.

SAĞLIK UYARISI: RİSK GRUPLARI DİKKATLİ OLMALI

Havadaki partikül yoğunluğunun artmasının özellikle solunum yolu hastalıkları açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, "Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu dönemde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, çöl tozlarının sadece olumsuz etkiler oluşturmadığını, aynı zamanda doğa için önemli faydalar sağladığını vurgulayarak, Sahra'dan taşınan tozların fosfor ve demir açısından zengin olduğunu, bu minerallerin özellikle bahar aylarında bitkiler için doğal gübre işlevi gördüğünü dile getirdi.

HAVADA TOZ FORMUNDA ETKİLİ OLACAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek ise Sahra üzerinden Türkiye'ye ulaşan çöl tozunun özellikle İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde daha etkili olacağını kaydetti.

Yağış olmadığı için tozdan kaynaklanan ıslak çökelti beklenmediğini, daha çok havada toz formunda etkisini sürdüreceğini dile getiren Tek, çöl tozunun etkili olduğu günlerde açık havada uzun süre kalınmamasını, maske kullanılması ve güncel hava kalitesi verilerinin takip edilmesini önerdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:40:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.