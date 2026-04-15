İnfial yaratan görüntü: 18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşanan bir olay, engelli bireylerin kamusal alanlara erişimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 18 yaşındaki Maddie Haining, arkadaşlarıyla birlikte gittiği gece kulübünden kısa süre içinde çıkarıldığını ve ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

"SADECE 5 DAKİKA SONRA DIŞARI ATILDIM"

Maddie Haining, Cumartesi sabahı erken saatlerde Canal Street üzerindeki Club Tropicana adlı mekâna giriş yaptıktan yalnızca birkaç dakika sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığını söyledi. Mirror gazetesine konuşan genç kadın, yaşadıklarını “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, iki personelin yanına gelerek kendisiyle konuştuğu görülürken, Maddie çalışanlardan birinin saygılı davrandığını ancak işletme müdürünün tutumunu “kaba” ve “korkunç” olarak tanımladı.

“TEKERLEKLİ SANDALYEDEYİM DİYE ATILIYORUM”

Görüntülerde Maddie’nin, “Tekerlekli sandalyede olduğum için bardan atılıyorum” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Genç kadın, işletme müdürünün kendisine, olası bir yangın güvenliği ihlali durumunda kesilecek cezanın kendisine gönderileceğini söylediğini, kendisinin de buna tepki gösterdiğini aktardı.

YASA HATIRLATILDI, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Maddie, olay sırasında 2010 Eşitlik Yasası’nı personele hatırlattığını ve engelli bireylerin hizmetlere erişiminin engellenemeyeceğini belirttiğini ifade etti. Buna rağmen çalışanların ısrarla mekânı terk etmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. Genç kadın, mekana girişte herhangi bir sorun yaşamadığını ancak kısa süre sonra “güvenlik riski” gerekçesiyle çıkarılmak istendiğini belirterek, gerekçenin daha sonra “yangın riski” olarak değiştirildiğini dile getirdi.

OLAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maddie’nin sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşım binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olayın ardından mekanın işletme şirketinden yetkililerle görüştüğünü belirten Maddie, kendisine “iç soruşturma başlatıldığı” bilgisinin verildiğini söyledi.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gece kulübü yetkilileri ise yerel basına yaptıkları açıklamada, konunun şirket içinde araştırıldığını belirterek şu aşamada daha fazla yorum yapmayacaklarını bildirdi.