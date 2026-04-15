Liverpool ve Fransa\'ya Ekitike\'den kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında PSG'yi ağırlayan Liverpool'a kötü haber geldi.

EKITIKE SAKATLIK YAŞADI

Liverpool'un sezon başında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Hugo Ekitike, mücadelenin 31. dakikasında aşil tendonundan sakatlık yaşarak yerini Mohammed Salah'a bıraktı.

9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

MR'a giren 23 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRACAK

Fransız oyuncu böylece 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'nın yanında olamayacak. Bu sezon 45 maça çıkan yıldız isim, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.